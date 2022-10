Voetbalpodcast | ‘Twijfel of we nog wel kunnen verdedigen in de eredivisie’

Ajax-trai­ner Alfred Schreuder: 'Waarom ik niet wisselde? Als ik dat nodig vond, had ik dat gedaan’

,,Ik denk dat we als team niet goed genoeg zijn", was Ajax-trainer Alfred Schreuder na de historische 1-6 nederlaag tegen Napoli duidelijk in zijn commentaar. De Amsterdammers hadden in het derde duel in de groepsfase van de Champions League niets in te brengen tegen de Italianen.

5 oktober