Voetbalpodcast | ‘PSV mist rendement bij de spitsen’

PSV won in eigen huis met 1-0 van Maccabi Tel Aviv. Maar dat had eigenlijk een veel grotere zege moeten zijn. ,,Een gemiste kans voor PSV’’, zegt Inan over het duel van de Eindhovenaren. ,,Ze kunnen echt wel goed voetballen, maar het rendement missen ze. Je moet ook doelpuntenmakers in je ploeg hebben. Ajax heeft met Berghuis, Tadic, Haller en Klaassen doelpuntenmakers. Bij PSV heeft Gakpo dat, maar Götze, Zahavi en Vinicius hebben dat veel minder. Daar valt winst te behalen voor John de Jong deze zomer.’’

Vitesse verloor in Oostenrijk van Rapid Wien met 2-1. De Arnhemse club mist in de return doelpuntenmaker Openda door een domme gele kaart. ,,Toch gek dat niemand bij Vitesse wist dat hij bij een gele kaart geschorst zou worden.’’

Luuk de Jong

In Barcelona was Luuk de Jong wederom de reddende engel van Xavi. ,,Hij was de eerste speler die moest vertrekken een tijdje terug en nu klampen ze zich aan hem vast. Is hij, met die nieuwe spelers erbij, niet de ideale spits voor dit Barcelona’’, vraagt Inan zich af.

En verder aandacht voor de speurtocht naar een technische man bij KNVB en Ajax. ,,Ik denk niet dat ze in elkaars vaarwater zitten. Maar voor Ajax is er zeker haast geboden. Er is te veel te doen om het lijstje van Overmars af te maken. Van nieuwe spelers halen tot contractverlengingen.’’

