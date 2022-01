Voetbalpodcast | ‘PSV-Ajax is cruciaal voor dit seizoen en de komende jaren’

De naweeën van het weekend worden besproken in de AD Voetbalpodcast. Loopt Sjoerd Mossou mee in de Brobbey-polonaise? Wat voor gesprekken voeren ze vandaag in Almelo? Hoe haakt Feyenoord aan zonder een type-Bazoer? Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou.

Geen Veerman of Bazoer maar Walemark en Bassett versterken Feyenoord deze winterstop. Al gelooft Sjoerd Mossou niet dat Feyenoord al klaar is. ,,Bazoer of een andere ‘Bazoer’ kan in theorie nog. Walemark kan je direct inzetten aanvallend. Die Amerikaanse jongen zien ze vooral voor komend seizoen. Het is een andere categorie speler dan Veerman of Bazoer. Maar het is pas 18 januari....’’

Komend weekend staat de topper op het programma in de eredivisie. Koploper PSV ontvangt Ajax. Wat zou Roger Schmidt deze week doen in zijn voorbereiding? ,,Die 5-0 nog een keer laten zien, werkt niet echt motiverend denk ik. PSV-Ajax is voor PSV wel echt een heel belangrijke wedstrijd. Feit is dat als PSV in de komende twee of drie jaar geen Champions League haalt dat het financieel achterop gaat raken.’’

Vloet

In Almelo zijn ze nog aan het bijkomen van alle gebeurtenissen dit weekend toen Rai Vloet zijn eerste minuten maakte na het ongeval. ,,Het zou bijna knap zijn als dat gedoe bij Heracles niet doorwerkt binnen de selectie. Het overkomt deze club bijna nooit dat het zo in de picture staat. Je krijgt bij deze situatie wel het gevoel dat er een economisch verhaal speelt. De transferwindow is over twee weken weg. Het kan zomaar zijn dat een club uit Turkije of Griekenland hem nog haalt, waar dit verhaal niet speelt. Dat heeft Ajax ook gehad met Promes. Door deze actie van Heracles ga je vermoeden dat dit hier ook achter zit. Moreel is dat heel dubieus.’’

