Voetbalpodcast | ‘Overmars en Van Bommel is nu al een mooi verhaal’

Voetbalpod­cast | ‘Selectie van Vincent Janssen is belache­lijk, waar is Brobbey?

De 34 wedstrijden in de eredivisie zitten erop. Dus tijd voor conclusies. Dan met name over de strijd voor lijfsbehoud. Heracles waande zich veilig, maar speelt nu tegen degradatie en AZ moet vechten voor Europees voetbal. Etienne Verhoeff bespreekt het in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka en Sjoerd Mossou.

16 mei