Voetbalpodcast | Over afgeketste transfer Geertruida: ‘Het voelt een beetje aan als miereneuken van alle partijen’

,,De gesprekken over een transfer van Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig zijn nooit echt soepel geweest. Er is uiteindelijk een derde bod gekomen en Feyenoord had gezegd 30 miljoen plus bonussen. Leipzig kwam met 29 miljoen aanzetten. Dat wekt irritatie”, legt Gouka de achtergronden uit bij de mislukte transfer voor Geertruida. ,,Daarnaast raakte deze week de linker centrale verdediger geblesseerd bij de Duitsers. Dus heeft RB Leipzig doorgepakt met een andere speler die meer prioriteit heeft.”