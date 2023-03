Voetbalpodcast | ‘Netten in een stadion voor een potje voetbal moet niet het nieuwe normaal worden’

Er is vanavond niet alleen Champions League-voetbal, maar ook voetbal in de Conference League. AZ neemt het op tegen Lazio. ,,De trainer van Lazio, Maurizio Sarri, is een fenomeen. Er dook weer een filmpje op van hem dat hij tijdens de training van Lazio een sigaret rookt. Het is gek, maar deze man is een atypische verschijning”, vertelt Wijffels. ,,Lazio speelt in de Serie A in een andere opstelling dan in Europa. Maar nu spelen ze dinsdag al en dan pas zaterdag weer. En in het weekend na de return in Alkmaar staat de derby van Rome op het programma. Gaat Sarri dan roteren om in dat duel ook goed voor de dag te komen?”