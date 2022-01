Voetbalpodcast | ‘Met Bergwijn haal je pure kwaliteit binnen’

Het spel tussen Ajax en Tottenham Hotspur is begonnen. De inzet is Steven Bergwijn als winterse versterking. En waar blijft de versterking voor Arne Slots Feyenoord? Er was toch geld? Het zijn onderwerpen in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Vandaag praat Etienne Verhoeff met Mikos Gouka.

Het eerste bod van de Amsterdammers op Bergwijn is afgewezen. Maar is de aanvaller nou de versterking die Ajax nodig heeft? Gouka: ,,Bergwijn halen is wel de lat hoger en hoger leggen. Dan ga je nog meer vragen van je spelersgroep. Als trainer betekent dat dat je een scherpere groep krijgt, maar ook spelers die wat minder tevreden zullen zijn. Bergwijn zal niet tekenen als hij dit seizoen op weinig minuten hoeft te rekenen. Maar zo werkt het wel in de top.”

Toch zit Ajax wel dik in de aanvallers en moet Ten Hag, als Bergwijn komt, steeds lastige keuzes maken. ,,Je moet ook eerlijk zijn. Deze ploeg is er tot op heden niet in geslaagd in de eredivisie een groot gat te slaan met de achtervolgers. Ajax heeft toch hier en daar punten laten liggen. Met een echt fantastische ploeg was dat niet gebeurd, denk ik.”

Bergwijn halen is ook zekerheid inkopen met de wedstrijden die nog gaan komen. ,,Stel dat je eind januari een of twee blessures hebt in de aanval of je krijgt te maken met coronabesmettingen. En je moet daardoor een of twee doelen voor dit seizoen laten varen, met name in Europa, dan zal iedereen zeggen dat het niet goed genoeg was. Met Bergwijn haal je wel pure kwaliteit binnen.”

Coronamaatregelen

De betaald voetbal clubs en KNVB hebben gisteren overleg gehad over de coronamaatregelen. Daarbij is afgesproken dat spelers die niet gevaccineerd zijn moeten worden getest voor een wedstrijd. Spelers die een booster of vaccinatie hebben gehad of corona hebben gekregen de afgelopen zes maanden hoeven niet getest te worden.

En gaat Vitesse Riechedly Bazoer naar Feyenoord laten gaan met de wedstrijd Feyenoord-Vitesse op het programma dit weekend? Beluister nu de hele podcast via AD.nl, de app van het AD of jouw favoriete podcastplatform.

