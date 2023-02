Voetbalpodcast | ‘Marcel Brands krijgt een 5,5 of een 6 voor deze transferperiode bij PSV’

Hoe moeten we de transferwindow van PSV nou beoordelen? Was het voldoende of matig? ‘Marcel Brands krijgt een 5,5 of een 6 voor deze transferperiode denk ik’, oordeelt Elfrink. Waarbij het vooral de vraag is hoe snel Hazard en Van Aanholt beschikbaar zijn voor de Eindhovense club. Bijvoorbeeld al komend weekend?



Want dan staat de topper Feyenoord-PSV op het programma. Op voorhand al een beladen duel. ‘Ik denk dat PSV moet komen. Ze kunnen niet vier of zeven punten achter blijven staan. Feyenoord speelt in de toppers nu gelijk. Daarmee houden ze de voorsprong op de tegenstanders. De crux zit hem in de Kuip. Het stadion. Dat doet iets met PSV. Feyenoord groeit daarvan. PSV is daar altijd door geïmponeerd, denk ik. Al een aantal jaar. Ik heb ze de laatste twaalf jaar slechts twee keer zien winnen in Rotterdam.’