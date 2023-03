Voetbalpodcast | 'Julio Velázquez moet in een dwangbuis en als club moet je dit gedrag niet accepteren’

Een duel waar Ajax met vertrouwen naartoe reist, als je de trainer en spelers na afloop van het duel met Heerenveen hoort. ,,Ik heb nog nooit een speler of trainer van Ajax zichzelf in de underdog horen praten. Die woorden en geloof in eigen kunnen zitten wel in het DNA van de club”, zegt Inan. ,,Heitinga doet het goed. Hij heeft nu zeven competitieduels gewonnen. Als hij kampioen wordt dan is de kans groter dat hij mag blijven zitten als hoofdtrainer, maar het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken over Heitinga.”