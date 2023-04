Voetbalpodcast | ‘Joël Drommel in de bekerfinale op doel bij PSV, ik blijf het opmerkelijk vinden’

,,Voor PSV is de beker geen moetje”, reageert Elfrink op de woorden van Ajax-watcher Johan Inan gisteren in de Voetbalpodcast. In Amsterdam is de KNVB-beker nu echt belangrijk geworden. ,,In de directiekamer van PSV worden ze liever 2de in de competitie dan dat ze de beker winnen. Het is een mooie prijs die je kunt winnen. Dan zou PSV de Johan Cruijff schaal en de KNVB beker winnen. Word je dan tweede in de competitie, is het toch nog een oke seizoen.”