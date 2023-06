Voetbalpodcast | ‘Je zou twee Gakpo’s in je team willen hebben’

De halve finale in de Nations League wordt vanavond gespeeld tussen Nederland en Kroatië. ,,In de aanval ligt de achilleshiel van Oranje”, zegt Wijffels. ,,Een goede Depay is belangrijk voor het Nederlands elftal, maar hij is te vaak geblesseerd geweest. En de vraag voor Koeman moet ook zijn: is Depay wel het beste in de spits of beter vanaf de linkerkant? De laatste interland van Koeman, voor hij vertrok naar Barcelona, speelde Nederland tegen Estland en toen kwam Depay ook van links. Koeman was ook een beetje aan zoeken.”