Voetbalpodcast | ‘Het is crisis bij PSV en Ruud van Nistelrooij legt de schuld bij zichzelf’

,,Het is crisis in Eindhoven. Als PSV tegen Cambuur, FC Groningen, FC Emmen en Fortuna Sittard 11 punten laat liggen is het crisis bij een topclub. Dat beaamde Ruud van Nistelrooij ook. En hij voelde zichzelf verantwoordelijk ervoor. ‘Ik haal niet het maximale uit de groep’, zei de trainer. Hij wilde niet de schuld leggen bij de rvc of de algemeen directeur. Van Nistelrooij zei dat hij er zelf meer uit had moeten halen. Dat is best opmerkelijk. Trainers wijzen vaak naar anderen", aldus Elfrink.