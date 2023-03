Voetbalpodcast | ‘Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Nathan Aké zijn onze drie beste internationals’

De nabespreking was pittig geweest, vertelde Koeman. Want tegen Frankrijk ging er vrijdagavond maar weinig goed, zeker niet de eerste 20 minuten. ,,Het had eigenlijk 8-0 voor Frankrijk moeten zijn”, zegt Wijffels. ,,Voor het proces was het interessant als je nu uit naar Griekenland had moeten gaan. Dan zie je wat voor weerslag de wedstrijd tegen Frankrijk heeft op de groep. Nu krijg je Gibraltar op bezoek. Die speelden vrijdag tegen Griekenland. Die Grieken hebben 29 keer op doel schoten en drie doelpunten gemaakt. Gibraltar kwam niet verder dan één doelpoging.”

Wijffels was in Parijs vooral verbaasd over het naïeve spel van Oranje, terwijl de laatste anderhalf jaar al duidelijk was hoe kwetsbaar het elftal is. ,,Het gaat niet zozeer om de poppetjes en wie er schuld heeft. Het gaat erom dat het bij rust nog een wedstrijd moet zijn. Nota bene de woorden van Ronald Koeman zelf. Hij had toch van te voren kunnen zeggen dat er zieken waren die week, Oranje net uit een WK komt. Frankrijk-uit is een lastige uitwedstrijd, dus we gaan nu iets meer zekerheid inbouwen en dan gaan we daarna verder met bouwen aan het spel. Dat was een logisch verhaal geweest.”