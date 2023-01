Voetbalpodcast | ‘Francisco Conceição heeft op de deur gebonkt bij Alfred Schreuder en hem opengetrapt’

Ajax speelt tegen FC Den Bosch. De nieuwe doelman Rulli maakt zijn debuut, zo lijkt het. En voorin? ,,Conceição heeft op de deur gebonkt bij de trainer en hem opengetrapt. Normaal gesproken zou je hem laten staan. De vraag is of Schreuder dat gaat doen. Want dan moet hij of zijn recordaankoop of zijn aanvoerder op de bank moet zetten. Ook al is het voor het elftal beter. Met Conceição spelen kwam de dynamiek ten goede. Hij speelde op een Ajax-manier tegen NEC. Hem laten staan is ook een signaal naar de groep.”