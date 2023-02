Voetbalpodcast | ‘Erik ten Hag en Arne Slot zijn de vaandeldragers van de Nederlandse trainers’

Wie kan dit Feyenoord stoppen? De miskopen van Ajax, de puzzel van Van Nistelrooij die maar blijft schuiven, het succes van Erik ten Hag in Engeland met de winst van de League Cup: en supportersgeweld oplossen: het zijn de onderwerpendie Etienne Verhoeff met Mikos Gouka en Sjoerd Mossou bespreekt in de AD Voetbalpodcast.

Het Manchester United van Erik ten Hag won de League Cup. ,,Dat was wel het moment van dit weekend’’, zegt Mossou. ,,En dan ook met het dansje erbij. Ten Hag en Arne Slot zijn de vaandeldragers van de Nederlandse trainers. Slot natuurlijk nationaal, er zijn internationaal weinig mensen die de stand in de eredivisie elke dag bijhouden. Maar ze maken allebei indruk met hun manier van voetbal. Ze zijn duidelijk. Ze leggen de lat voortdurend hoog. Dan is Slot communicatief net iets vaardiger dan Ten Hag en Ten Hag wat meer de voetbalfreak dan Slot.’’

Feyenoord, Ajax, AZ en PSV wonnen hun duels weekend. De een met meer moeite dan de ander. De Rotterdammers staan nog altijd bovenaan in de Eredivisie. ,,De vraag is of Feyenoord dit gaat volhouden. De ploeg is volledig nieuw en loopt niet op alle posities over van kwaliteit. Is die ploeg in staat om te gaan met de druk van een landstitel?’ vraagt Gouka zich af.

‘Twente is afgehaakt’

De top 5 in de eredivisie in inmiddels een top 4 geworden. Mossou: ,,FC Twente is nu wel afgehaakt. Die laten het vooral uit liggen. Als ze dertig procent meer punten halen in uitduels, dan zouden ze nog meedoen.”

De cijfers van de eredivisie

Volledig scherm Etienne Verhoeff, Sjoerd Mossou en Mikos Gouka. © AD Video