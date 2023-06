Voetbalpodcast | 'Door de Champions League vinden meer spelers Feyenoord interessant’

De transferzomer van Feyenoord is nog niet op gang gekomen. De trainerscarrousel bij Ajax en PSV wel. In de AD Voetbalpodcast bespreken Etienne Verhoeff en Mikos Gouka het vaak negatieve sentiment rondom een nieuwe trainer. Verder aandacht van de Champions League-finale en het grote geld in Saoedi-Arabië.

,,Ik had eigenlijk wel verwacht dat er al meer transfernieuws was geweest vanuit Feyenoord”, begint Gouka in de AD Voetbalpodcast. ,,Slot zei dat hij hoopte dat er tijdens hun vakantie de spelers berichten zouden ontvangen over nieuwe voetballers die werden vastgelegd. Zodat de spelers scherp zouden zijn doordat de concurrentiestrijd groter wordt. Maar het is nog rustig.”

Niet alleen met inkomende transfers is het nog rustig. Orkun Kökçü is ook nog speler van Feyenoord. ,,Benfica wel zou een logische stap zijn voor hem, maar dan hebben we het niet over een bedrag van 50 miljoen euro. Daarom is het voor Feyenoord te hopen dat er nog wat Engelse clubs zich mengen in de strijd. Dat is altijd goed voor de transferprijs.”

De mogelijke nieuwe trainers van Ajax en PSV zorgen voor flink wat discussie bij menigeen. De nieuwe trainer lijkt al met 1-0 achter te staan door beeldvorming. ,,Dat is wel van deze tijd. Er komt een Duitser bij Ajax en dat is de data-Duitser of een kunstgrastrainer uit Noorwegen. Voordat je je gezicht hebt laten zien bij je nieuwe club is het stempel al gezet.”

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Mikos Gouka. © AD Video