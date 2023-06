Voetbalpodcast | 'De voetbalfilosofie van Maurice Steijn past niet bij Ajax’

De nieuwe topkandidaat voor de trainersvacature bij Ajax heet Maurice Steijn, maar hoe logisch is dat? Almere City promoveert voor het eerst naar de eredivisie. Manchester City heeft eindelijk die Champions League binnen en 30 miljoen euro voor Orkun Kökçü. Genoeg of te weinig? Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

,,Je kunt je afvragen of hij het voetbal speelt dat bij Ajax hoort. Het antwoord is nee, maar hij heeft bij clubs gewerkt waar je niet heel makkelijk aanvallende machines kan maken”, reageert Gouka op de keuze van Ajax. ,,Aan de andere kant, Arne Slot werkte bij Cambuur en AZ en je wist wat de voetbalfilosofie was. Bij Steijn is het spel vanuit de reactie. Hij is heel clever en kan goed omgaan met spelers.Ze willen Steijn halen op basis van zijn prestaties in het verleden en niet vanwege zijn filosofie.’

Dit weekend zat Gouka nog in Turkije voor de finale van Champions League. Hij zag Manchester City de treble pakken. ,,Ik heb me echt wel vermaakt met deze finale. Ik snap dat de kijkers thuis niet in de wedstrijd zijn gezogen, maar in een stadion beleef je het net even anders. Je zag de stress bij Pep Guardiola uit zijn oren spatten. Het gameplan van Inter. Simone Inzaghi die bijna de zestien in liep. Ik denk dat City het wel verdient om de Champions League te winnen.’

En met de Feyenoord-watcher wordt de transfer van Orkun Kökçü naar Benfica besproken: ,,Het is de grootste transfer ooit voor Feyenoord en het hoogste bedrag dat een Portugese club betaalt voor een speler. Als er een Engelse club was geweest, dan gaat de prijs omhoog. Daar was geen sprake van. En daarnaast heeft Benfica Kökçü weten te overtuigen.”

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Mikos Gouka. © AD Video