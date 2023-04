Voetbalpodcast | 'Dat Peter Bosz zegt dat Ajax kan bellen, getuigt niet van veel klasse’

Ajax heeft een directeur voetbalzaken binnen, maar wie wordt nu de trainer komend seizoen? John Heitinga wil en Peter Bosz solliciteert openlijk. Verder bespreekt Etienne Verhoeff met Mikos Gouka in deze AD Voetbalpodcast hoe Feyenoord AS Roma kan verslaan en of Sydney van Hooijdonk materiaal is voor een topclub is.

Sven Mislintat is de nieuwe technische baas in Amsterdam. De Duitser kan zich gelijk buigen over de trainerskeuze. Eén man heeft zich deze week bij Rondo en Studio Voetbal duidelijk aangeboden: Peter Bosz. ,,Je ziet het niet meer zo vaak in deze tijd dat je meldt beschikbaar te zijn voor Ajax in een tv-programma’’, reageert Gouka op de open sollicitaties van Bosz.

,,In het amateurvoetbal zat vroeger ook wel eens een trainer op de wip en dan stond ineens een andere bekende trainer langs de lijn. Dat wist je dat hij interesse had in de baan, maar er werd vaak gezegd dat het niet zo collegiaal was. Dat geldt hier eigenlijk ook. Heitinga wil trainer blijven van Ajax. Dat Bosz nu zo duidelijk zegt dat Ajax kan bellen, vind ik niet veel klasse hebben.’’

Alleen Feyenoord heeft nog geen TD

Met de komst van Mislintat bij Ajax heeft alleen Feyenoord nog geen technisch directeur. Het technisch beleid ligt nu in handen van Arne Slot, trainer, en Dennis te Kloese, algemeen directeur. Is dat wel zo slim met het oog op de toekomst? ,,Het idee lijkt nu om iemand tussen Slot en Ten Kloese te zetten, maar die moet met de stroom meegaan. Het moet niet een ambitieus figuur zijn die zijn eigen mening erin gooit. Maar als Slot en Ten Kloese ooit vertrekken dan blijf Feyenoord een probleem houden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet een wijsneus aanneemt.’

Verder het uitfluiten van Messi en de roep om de Argentijn in Saoedi-Arabië, waar Ronaldo voetbalt en een nieuwe vraag van vandaag. Beluister de AD Voetbalpodcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

