Voetbalpodcast | ‘Blijkbaar heeft Ajax het volle vertrouwen in Heitinga, dan moet je er ook voor gaan’

Bayern München kon precies een helft mee tegen Manchester City. De tweede helft was voor de ploeg van Pep Guardiola. ,,Het past wel in het moeizame seizoen van Bayern", analyseert Mossou. ,,En als je een trainer opportunistisch vervangt is het wel goed om te zien dat het niet gelijk effect heeft op dit niveau. Maar dit duel lijkt wel gespeeld nu. Meestal raakt Guardiola pas in de halve finale de weg kwijt met een rare wissel of opstelling.”