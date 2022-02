Voetbalpodcast | ‘Benfica-Ajax wordt voor Pasveer een serieuze test voor Oranje’

,,Nederlandse spelers in het buitenland verdienen meer aandacht in deze podcast’’, zei Mikos Gouka maandag omdat een aantal van hen het ook goed doet. Dus legt presentator Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels de eerste spelers langs de ‘Lat van Louis’, op weg naar het WK. Bovendien bespreken ze de stap van subtop naar PSV.

Met Joey Veerman heeft PSV weer een speler binnengehaald die opviel in de subtop van de eredivisie. Hij past in het lijstje Maher, Ramselaar, Narsingh. Maar lang niet alle spelers worden onomstreden basisspelers in Eindhoven. ,,Maher kwam indertijd bij PSV en die kreeg het nummer van Van Bommel. Dat was een soort natuurlijke overgang. Zo werd het althans uitgelegd. Maar het kwam er niet uit. Of het nou de druk was of dat zo’n speler te eenzijdig is.’’

De vraag is toch hoe dat kan? Kuipvrees is een bekende term. Maar bestaat er dan ook zoiets als Philipsstadion-vrees, vraagt Verhoeff zich af? ,,Nee, ik denk dat het echt te maken heeft met een andere status die een speler krijgt en dat er andere dingen van je verwacht worden in de top. Je moet completer zijn. En het is dan opvallend dat er bij PSV velen mislukken wanneer ze de stap van subtop naar top maken.’’

Lat van Louis

Op weg naar het WK in Qatar is er nog de zoektocht voor de bondscoach hoe hij moet gaan spelen en met welke spelers. Al zijn er genoeg landgenoten die wekelijks opvallen bij hun club in positieve zin. ,,Van Dijk laat echt zien dat hij terug is na zijn blessure. Hij maakt een overtuigende indruk bij Liverpool. De Vrij was toch wat minder laatste weken. Misschien toch die rechtszaak is zijn hoofd tegen zijn oude zaakwaarnemer. De Ligt is ook nog in ontwikkeling, alleen Juventus is toch een beetje een afgegleden club.’’

Maar waar de centrale verdedigers het dus goed doen, is het nog zoeken voor de wingback. ,,Dumfries… Ik weet het allemaal niet hoor. Hij speelt niet elke week. Dat vind ik niet zo heel positief. En op links is de keuze ook niet heel groot. Wijndal of Malacia zijn eredivisiespelers qua niveau.’’

En dan is de keeper misschien nog wel een de grootste uitdagingen, samen met de spits. Al heeft Wijffels het idee dat Pasveer wel eens mag gaan dromen van Oranje.

