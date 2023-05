Voetbalpodcast | ‘AZ heeft het wel een klein beetje laten liggen in Londen’

,,Dit West Ham United is geen wonderploeg”, blikt Gouka terug op de halve finale in de Conference League van AZ. ,,AZ heeft het wel een klein beetje laten liggen. Ze maakten een mooie goal, maar Reijnders en Clasie kregen de eerst helft best veel ruimte om te voetballen. Daar hadden ze meer uit kunnen halen. Dit moeten ze in de thuiswedstrijd toch goed kunnen maken.”

Feyenoord kan zondag kampioen worden de eigen Kuip. Wie dat voor dit seizoen had gezegd was voor gek verklaard. ,,Heel dit team was veranderd en je had daardoor voor de winterstop verwacht dat ze vaker door de ondergrens zouden zakken. Dat het niet is gebeurd is een cocktail die is ontwikkeld toen Arnesen en Slot binnenkwamen. Als je hoort wat er achter de schermen gebeurt, dan heeft er een metamorfose plaatsgevonden.”