Voetbalpodcast | ‘Ajax kan aan zelfvertrouwen werken tegen Rangers’

Helemaal omdat ze in de topwedstrijden veel goals tegen krijgen en komende zondag PSV wacht. ,,Het is heel gek, maar de laatste jaren was Ajax steeds de favoriet voor deze topper. Maar ik denk dat als je nu een enquête houdt, de meeste mensen PSV aanwijzen als favoriet. Wat dat betreft is het voor Ajax wel jammer dat Luuk de Jong weer op tijd fit is. Want Ajax en verdedigen van voorzetten is wel een ding dit seizoen.”