Voetbalpodcast | ‘Ajax is altijd een vulkaan’

In de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd liet de trainer, Erik ten Hag, duidelijk weten dat Ajax niet zozeer favoriet is tegen Benfica. ,,Hij is daar wel goed in he”, reageert Inan. ,,Ieder keer als hij het gevoel heeft dat de media Ajax ophemelen en dat zijn ploeg een Europese wedstrijd wel even gaat winnen, vindt hij weer iets waarmee hij de boel op scherp zet. Maar Ajax is gewoon favoriet tegen dit Benfica.”

De aanloop naar het duel is voor beiden allerminst rustig. Ajax kende het gedoe rondom Overmars en nu Bogarde. Bij Benfica werd de trainer ontslagen en deed de politie onderzoek naar matchfixing. ,,Beide ploegen hebben last van schandalen rondom de club. Bij Ajax lijkt dat geen effect te hebben op de spelersgroep en het spel. Benfica heeft van de laatste vijf duels maar twee wedstrijden gewonnen. De achterstand in de competitie op koploper Porto is twaalf punten en op nummer 2 Sporting al zes.

Controlfreak

Maar dat gedoe rondom het voetbal zal Ten Hag toch niet lekker zitten. ,,Ten Hag is een controlfreak. Hij wil alles beheersen. Daarmee weet hij dat er geen gekke dingen kunnen gebeuren. Maar Overmars, het vinkje van Haller, de pillen van Onana. Voor een trainer als hij is dat verschrikkelijk. Hoe meer controle hij heeft, hoe minder zijn ploeg hierdoor is afgeleid.”

