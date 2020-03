Voetballen? Vergeet het maar, zegt deze viroloog

Als Marc Van Ranst de drie scenario’s van de KNVB krijgt voorgelegd voor de eredivisie, heeft hij weinig tijd nodig om aan te kunnen geven wat voor hem realistisch is. De twee mogelijkheden van uitspelen, de een voor 30 juni de ander na 30 juni, vallen af. ,,Ik vrees dat dit het einde het van het seizoen is,” zegt de viroloog van de universiteit van Leuven. Ook over de Belgische competitie spreekt de hoogleraar duidelijke taal. De Pro League is wel klaar, is zijn overtuiging. Geen play-offs. Misschien een symbolische bekerfinale van de Croky Cup, al ziet hij daar weinig heil in. Ook voor Nederland.

,,Zonder publiek, zo gezellig is dat niet. Behalve voor de supporters, is dat ook voor de voetballers geen pretje. Neen, ga er maar van uit dat er bitter weinig sport zal zijn. Problematisch is natuurlijk dat er ook weinig tot niet getraind kan worden vanwege de maatregelen.”

Het geeft de ernst van de situatie weer. Vlak daarvoor gaf de bekendste viroloog van België al aan dat hij verwacht dat de situatie nog wel even zo zal blijven. ,,Zowel in Nederland als in België zijn er bitter weinig argumenten te bedenken om aan te nemen dat het snel beter gaat zijn en de maatregelen verlicht kunnen worden.”

Waakzaam

De vraag is wanneer wel. Bij de start van de nieuwe competities in augustus? ,,Daar is geen eerlijk antwoord op te geven, zolang er geen piek is in de besmettingen.” Een kleine indicatie kan de situatie in China zijn, hint Van Ranst. ,,In Wuhan brak het virus in december uit en daar denken ze er nu pas over na om de maatregelen wat te verlichten.”