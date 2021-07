Voetbaldromen komen uit bij familie Meulensteen: ‘Mooi om te zien dat ze allemaal op hun eigen manier in de sport terecht zijn gekomen’

Ploeterend Feyenoord snakt ook in Kosovo naar een afmaker

23 juli Een spits. Of, beter, een doelpuntmaker. Zo’n speler heeft Feyenoord snel nodig om dit seizoen een serieuze rol van betekenis te spelen. Als één ding duidelijk werd was dat het wel, donderdagavond in de Kosovaarse hoofdstad Pristina, waar de Rotterdammers niet verder kwamen dan 0-0 tegen het matige FC Drita.