Voetbal kort | Vaclav Cerny moet twee duels brommen, speler Brighton stopt wegens hartprobleem

Column Sjoerd Mossou | Dusan Tadic, de prachtige Servische voetballer van Ajax, oogde plots eenzaam en kwetsbaar

Columnist Sjoerd Mossou hoopt dat Ajax-captain Dusan Tadic een pijnlijke neergang bespaard blijft. ,,Het moment vóór zijn is het beste, maar dat is makkelijk gezegd. Bij Cristiano Ronaldo zie je in Manchester eenzelfde soort patroon, zoals honderden voetballers het al eerder meemaakten.”

8 oktober