Voetbal kort | Tuchel geschorst voor gedrag tegen Spurs, Mark Flekken met Freiburg naast Bayern

Binnen en buiten het veld is dit allemaal misgegaan bij PSV, dat nu op de blaren moet zitten

Real Madrid, Bayern München, Manchester City of Paris Saint-Germain komen dit seizoen opnieuw niet naar Eindhoven. Wel zijn er voor PSV in de Europa League duels met misschien Sporting Braga, Ludogorets of HJK Helsinki. Het is de keiharde realiteit na de toch wel onverwachte opdonder die Rangers FC woensdagavond aan de Eindhovense club gaf.

25 augustus