Voetbal kort | Southampton stuurt trainer na bijna vier jaar weg, Gudelj schiet schitterend raak in derby

Column Sjoerd Mossou | Justin Bijlow negeren zou een regelrech­te blunder zijn van Frans Hoek, onze minister van Keepersza­ken

Columnist Sjoerd Mossou zag Feyenoord-doelman Justin Bijlow donderdagavond weer uitstekend keepen tegen Lazio. Hij vraagt zich af of Frans Hoek, onze minister van Keeperszaken, de Nederlandse keepershiërarchie zo kort voor het WK in Qatar niet toch nog even moet overwegen.

5 november