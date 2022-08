Voetbal kort | Seizoen nu al voorbij voor Kieftenbeld, Duits international beticht van huiselijk geweld

met video Ruud van Nistel­rooij focust zich op FC Emmen en niet al op AS Monaco: ‘Ik sla Dick Lukkien hoog aan’

Drie punten verdienen tegen FC Emmen, dat is wat trainer Ruud van Nistelrooij zaterdag wil met PSV en waar in zijn ogen alles op gericht moet zijn. Hij voelt geen andere spanning dan voor het Champions League-duel met AS Monaco.

5 augustus