Voetbal Kort | Rusland stopt poging om mee te doen aan WK, 50.000 tickets verkocht voor CL-duel Barça-vrouwen

Podcast | ‘Ajax lijkt een band die langzaam leegloopt’

De titelrace in Nederland lijkt beslist. Dan kan Ten Hag ook makkelijker nadenken over zijn toekomst. Moet John de Jong een nieuwe eerste keeper halen voor komend seizoen? De loting van het WK komt aan bod en gokkende voetballers in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka en Johan Inan aan de hand van vier stellingen.

4 april