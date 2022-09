Voetbal kort | Peter Bosz verliest met Lyon bij AS Monaco, Union Berlin aan kop in Bundesliga

Met samenvatting PSV incasseert ook tegen Bodø/Glimt en begint Europa League met gelijkspel

PSV is er niet in geslaagd om het eerste groepsduel in de Europa League te winnen. De Eindhovenaren kwamen in het eigen Philips Stadion niet verder een 1-1 gelijkspel tegen de Noorse nummer twee FK Bodø/Glimt. PSV hervat de Europa League volgende week donderdag, als er in Engeland gespeeld mag worden, met de uitwedstrijd bij Arsenal.

8 september