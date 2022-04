Voetbal Kort | Olympique Marseille zonder fans naar Parijs, Eden Hazard blijft bij Real Madrid

Uitslag poll ‘Peter Bosz moet Erik ten Hag opvolgen bij Ajax, anders Wim Jonk of Joachim Löw’

Met het aanstaande vertrek van Erik ten Hag naar Manchester United is de trainerscarrousel in Amsterdam in gang gezet. Deze redactie stelde een lijstje van tien mogelijke opvolgers samen. Na 30.000 stemmen is Peter Bosz de gedroomde kandidaat. Hij kreeg bijna een derde van de stemmen. Achter hem volgen Wim Jonk en Joachim Löw als nummer twee en drie. Feyenoord-coach Arne Slot volgt op de vierde plek.

14 april