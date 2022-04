Voetbal Kort | Noa Lang wijst Club Brugge de weg op Het Kiel

Met Midtsjø hoopt AZ weer eens te kunnen winnen: ‘Hij en Clasie zijn niet zomaar te vervangen’

Zonder de geblesseerde Fredrik Midtsjø werd AZ uitgeschakeld in de Conference League, verloor het in halve finale van de beker van Ajax en raakte het achterop in de eredivisie, maar trainer Pascal Jansen kan tegen Vitesse weer over hem beschikken. Vitesse staat een plaats lager dan AZ met liefst elf punten achterstand.

15:03