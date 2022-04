Voetbal Kort | Miedema weer op schot voor Arsenal, Willem II ‘not amused’ door bliksemvertrek Landzaat

Voetbalpod­cast | ‘PSV krijgt denk ik meer ruimte in Enschede, dan Ajax in Groningen’

Wie heeft het zwaarste programma van de kampioenskandidaten in de eredivisie? Hoe is het in Qatar? Welke poule zou een poule des doods kunnen worden voor Oranje en wat is gunstig? En een streep door de Beneliga. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels, die voor AD Sportwereld in Qatar zit voor de loting van het WK.

1 april