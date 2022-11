Voetbal kort | Justin Kluivert scoort voor Valencia, derde nederlaag op rij voor Amerikaanse voetbalsters

John de Wolf laat tekst op ‘La­zio-span­doek’ vereeuwi­gen als tattoo: ‘Deze moest er komen’

John de Wolf heeft sinds gisteren een eeuwig aandenken aan de belangrijke 1-0 zege van Feyenoord in de laatste groepswedstrijd van de Europa League tegen Lazio. De tekst die afgelopen donderdag op een levensgroot spandoek in de Kuip te zien was – Ik duik voor niemand, niet voor jou en voor niemand anders – heeft hij op zijn onderbeen laten tatoeëren.

