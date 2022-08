Voetbal kort | Arsenal blijft winnen en is koploper, Openda maakt eerste goal voor nieuwe club

met video's PSV knokt zich tegen Rangers na blunder Benitez naar gelijkspel en houdt zicht op Champions League

Door een blunder van jewelste van doelman Walter Benítez leek PSV ten onder te gaan in Glasgow, maar Armando Obispo maakte de uiterst belangrijke gelijkmaker: 2-2. Dus houdt PSV zicht op plaatsing voor de Champions League, volgende week is de return in eigen huis.

17 augustus