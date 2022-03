Voetbal Kort | Ansu Fati terug bij FC Barcelona, Griekse AZ'ers onderuit in oefeninterland

Louis van Gaal vindt Manchester United niet de ideale stap voor Erik ten Hag: ‘Het is een commer­ciële club’

Louis van Gaal zou Erik ten Hag niet adviseren om naar Manchester United te gaan. De Ajax-trainer, die in gesprek is met de Engelse topclub, kan volgens de bondscoach van Oranje beter kiezen voor ‘een voetbalclub.’ ,,Manchester United is een commerciële club.”

28 maart