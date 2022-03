Voetbal Kort | ADO niet verder met Elia, Excelsior ontslaat zes spelers

‘Louis van Gaal mag 26 in plaats van 23 spelers meenemen naar Qatar’

Bondscoaches mogen bij het WK in Qatar niet 23 maar 26 spelers opnemen in de selectie. De impact van COVID-19 op spelers en het gebruik van vijf wisselspelers per wedstrijd heeft hiertoe geleid. Dat meldt persbureau Reuters.

19:13