Vlemmings wordt algemeen directeur bij Helmond Sport

Naast algemene zaken krijgt Vlemmings ook technische zaken in zijn takenpakket. Hij was eerder als trainer werkzaam bij onder meer Feyenoord, PSV, AEK Larnaca en Go Ahead Eagles. Bij die laatste club werd Vlemmings begin december ontslagen.

Vlemmings is geen onbekende in Helmond. ,,Als B-junior van vv Gemert werd ik door Helmond Sport gevraagd. Later heb ik mijn debuut mogen maken in het eerste elftal. Het maakt me enorm trots dat ik nu gevraagd ben om in een andere rol terug te keren.''