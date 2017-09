Vlaar na dramastart: Blijkbaar moeten we ons nog flink verbeteren

De voormalige international was na afloop schuldbewust: ,,Ik sta niet goed bij die tweede strafschop. In een reflex raak ik de tegenstander en ja, dan krijg je een strafschop tegen. Die strafschop komt volledig op mijn conto.” Het lukte AZ niet meer om terug te komen in de wedstrijd. ,,Blijkbaar moeten we ons nog veel verbeteren. We hebben het niet af kunnen dingen vandaag.” Ondanks 26 hoekschoppen voor de thuisploeg. ,,Maar ook daarin konden we niet gevaarlijk worden.”