Vlaar: Ik heb nu voor de finale veel meer vertrouwen

Koch blijft koel: 'Een keer winnen en we zijn veilig'

9:20 ,,Wij hebben het nog steeds in eigen hand. Dat is een groot voordeel. Als wij één keer winnen, zijn we veilig." De woorden van Menno Koch, hij verving tegen Sparta de geschorste Karol Mets, zijn zo helder als water. Hij blijft rustig, ook over zijn eigen situatie die drastisch veranderd is.