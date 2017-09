Vitesse-trainer Fraser door griep niet bij bekerduel tegen Swift

Bazoer in genade aangenomen bij Jong Oranje

12:20 Bondscoach Art Langeler heeft Riechedly Bazoer weer opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje. De middenvelder van VfL Wolfsburg werd gepasseerd voor de vorige twee EK-kwalificatiewedstrijden omdat hij eerder dit jaar geen trek had in een trainingsweek met Jong Oranje.