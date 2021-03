Vitesse met enorm thuisvoordeel tegen VVV-Venlo in halve finale beker

StatistiekenMet behulp van de statistieken van Gracenote blikken we vooruit op de TOTO KNVB-bekerwedstrijd van vandaag. Dit zijn de leukste feitjes over de halve finale Vitesse - VVV-Venlo.

• Vitesse en VVV-Venlo ontmoeten elkaar vanavond voor de derde keer in de beker sinds de invoering van het betaald voetbal. De meest recente ontmoeting tussen deze teams was op 6 oktober 1974. VVV won toen thuis met 5-1 in de eerste ronde. De andere ontmoeting eindigde in een 2-1 thuisoverwinning voor Vitesse in de derde ronde van de beker in het seizoen 1961/1962.

• VVV-Venlo staat voor de derde keer in de clubgeschiedenis en voor het eerst sinds het seizoen 1987/1988 in de halve finales van de KNVB-beker.

• Beide ploegen wonnen in hun geschiedenis eenmaal de beker. VVV deed dat in het seizoen 1958/1959, Vitesse in het seizoen 2016/17.

Volledig scherm Vitesse won in 2017 de beker door in de finale met 2-0 te winnen van AZ. © ANP

• Vitesse verloor slechts 2 van de 26 thuisduels met VVV in alle competities (W18-G6-V2). Afgelopen zaterdag wonnen de Arnhemmers met 4-1 in de competitie tegen de Venlonaren.

• VVV heeft niet de moeilijkste weg bewandeld onderweg naar de halve finale. Het team van Hans de Koning speelde tegen geen enkele eredivisieploeg. Er werd gewonnen van FC Den Bosch (4-2), Almere City (1-4), Go Ahead Eagles (1-0) en NEC (1-2 na verlenging).

• Sinds het seizoen 2013/2014 werd Vitesse in thuiswedstrijden in de KNVB-beker alleen uitgeschakeld door Ajax (0-3 in 2019/2020). De club won acht van zijn negen thuiswedstrijden in de beker in deze periode.

• Thomas Letsch is de tweede Duitse trainer die deze eeuw de halve finales van de beker bereikt, na Peter Hyballa met NAC Breda vorig seizoen. De laatste Duitse coach die de finale haalde van de beker was Georg Kessler met AZ in 1981/1982.

Volledig scherm Thomas Letsch is de tweede Duitse trainer die deze eeuw de halve finales van de beker bereikt. © Pro Shots / Paul Meima