Vitesse: Matavz heeft nooit eerder rood gehad

Graag geziene gast VVV maakt het NAC de laatste jaren behoorlijk lastig

25 januari VVV-Venlo is een graag geziene gast in Breda, maar ook weer niet helemaal. Van de laatste vijftien wedstrijden in de eredivisie verloor NAC op eigen veld er slechts een van VVV, zaterdag de tegenstander. Daar staat tegenover dat NAC in de laatste drie ontmoetingen in het Rat Verlegh Stadion droog bleef staan tegen datzelfde VVV.