Vitesse hoopt op Peter Bosz-scenario in bekerfinale tegen Ajax

BekerfinaleVoor het eerst in de historie van het toernooi om de KNVB-beker staan Ajax en Vitesse tegenover elkaar in de finale. De twee clubs troffen elkaar al wel negen keer eerder. Zes keer ging de zege naar de Amsterdammers, drie keer naar de Arnhemmers. De ontmoeting van zondag om 18.00 uur onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers is zonder twijfel de belangrijkste van alle ontmoetingen.

Voor Vitesse is het te hopen dat het geen herhaling wordt van vorig seizoen, toen Ajax in de kwartfinale met 0-3 te sterk bleek. In Arnhem denken ze liever terug aan 18 december 2014. Vitesse won destijds onder leiding van trainer Peter Bosz met liefst 0-4 en dat is tot op de dag van vandaag de grootste nederlaag uit de bekerhistorie van Ajax. Dit seizoen was Ajax in de Eredivisie met 2-1 van Vitesse, terwijl de Amsterdammers na rood voor Edson Álvarez ruim 46 minuten met een man minder op het veld stonden.

Bekerhistorie

Voor Ajax is het alweer de 26ste nationale bekerfinale, waarmee het recordhouder is. Liefst negentien keer werd die finale ook gewonnen. Vitesse stond vier keer eerder in de finale en won alleen in het seizoen 2016-2017 door AZ met 2-0 te verslaan in de Rotterdamse Kuip. De andere ontmoetingen, in de seizoenen 1911-1912, 1926-1927 en 1989-1990 gingen stuk voor stuk verloren.

Volledig scherm Peter Bosz won als Vitesse-trainer overtuigend met 0-4 van Ajax in het bekertoernooi in het seizoen 2014-2015. © Foto: SCS/Sander Chamid

Bij Vitesse is Loïs Openda met twee goals topscorer in het bekertoernooi dit seizoen, Oussama Tannane is met één goal en drie assists de meest waardevolle speler. Namens Ajax scoordeen Zakaria Labyad en Dusan Tadic allebei drie keer en is Tadic met ook nog twee assists de speler die het vaakst rechtstreeks betrokken was bij een bekergoal.

Weetjes

· Vitesse-trainer Thomas Letsch is de eerste Duitse trainer in de finale van het toernooi om de KNVB-beker sinds Georg Kessler in 1981-1982. Kessler stapte destijds als winnaar van het veld met AZ na een tweeluik met FC Utrecht. · Vitesse stond dit bekertoernooi nog geen minuut op achterstand. De laatste ploeg die de beker won zonder ook maar een minuut op achterstand gestaan te hebben, was Ajax in het seizoen 2019-2019. · Ajax rouleert dit seizoen veel in het bekertoernooi. Alleen Dusan Tadic, Davy Klaassen, Edson Álvarez en Lisandro Martínez kwamen in alle voorgaande vier bekerduels in actie. · De bekerfinale wordt traditioneel in de Kuip afgewerkt, het thuisstadion van Feyenoord. Sinds de invoering van het betaald voetbal won er geen ploeg naast Feyenoord zo vaak een officieel duel in de Kuip als Ajax (42 keer).

Volledig scherm Henk Fraser gaat op de schouders bij Vitesse met de KNVB-beker in 2017, de enige bekerwinst uit de historie van de Arnhemmers. © Paul Meima