Vitesse hoopt op fans bij bekerfinale in De Kuip: ‘We kijken naar eventuele mogelijkheden’

SamenvattingVitesse hoopt dat op zondag 18 april supporters het stadion in mogen bij de bekerfinale in De Kuip. De Arnhemse club, die zich dinsdag plaatste voor de eindstrijd door VVV-Venlo met 2-0 te verslaan, weet echter dat het daarvoor afhankelijk is van versoepelingen van de overheid.

,,Op dit moment is nog onduidelijk hoe de organisatie rondom de KNVB-bekerfinale er precies uit gaat zien”, meldt de club in een bericht aan de fans. ,,Natuurlijk is het onze wens om, als de situatie het toelaat, supporters mee te mogen nemen naar de bekerfinale. Deze beslissing ligt echter niet in onze handen. De komende periode trekken we met verschillende betrokken instanties op, om te kijken naar de eventuele mogelijkheden. Op dit moment kunnen we hier nog niet concreet iets over zeggen.”



Bekijk hier de samenvatting van Vitesse - VVV-Venlo (Premium)

Vitesse won de beker in 2017. De ploeg van trainer Thomas Letsch neemt het over ruim zes weken in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen sc Heerenveen en Ajax, die elkaar woensdagavond treffen in Friesland.

Het is voor de KNVB geen mogelijkheid de bekerfinale te verplaatsen naar wat later in het voorjaar, in de hoop dat dan weer fans (of meer fans) welkom zijn. “Vanwege de krapte in het speelschema is dit geen optie. Dit seizoen werd er al later begonnen en ook moet het seizoen op tijd worden afgesloten vanwege het aankomende EK. Er is daarom echt geen ruimte om deze wedstrijd te verplaatsen”, meldt een woordvoerder van de bond.

Volledig scherm Hilary Gong, Loïs Openda en Armando Broja vieren feest. © Pro Shots / Paul Meima