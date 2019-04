Vitesse doet het vaak goed bij Ajax

Speelronde 32Het paasweekend is nog maar net achter de rug, maar in de eredivisie staat er alweer een nieuwe midweekse speelronde op het programma. Hieronder blikken we met behulp van statistiekenbureau Opta vooruit op de eerste vier wedstrijden in speelronde 32.

De Graafschap - FC Emmen (vanavond 18.30 uur)

De Graafschap strijdt vanavond voor de laatste kans om nacompetitie te ontlopen. De nummer zeventien staat nu zes punten achter op nummer vijftien FC Emmen. De belangen zijn dus duidelijk op De Vijverberg. Met de vorm van De Graafschap in eigen huis zit het echter niet zo goed. De Graafschap kwam in de laatste vier thuiswedstrijden niet tot een overwinning (2 keer winst en 2 keer gelijk), de langste reeks voor de Superboeren in competitieverband sinds december 2015. FC Emmen is juist ongeslagen in de laatste drie wedstrijden en kan voor het eerst sinds maart 2018 een reeks van vier neerzetten.

Er is ook een overeenkomst tussen beide teams. De Graafschap (420) en FC Emmen (419) zijn de enige twee teams met meer dan 400 overtredingen dit seizoen.

Youssef El Jebli was dit seizoen betrokken bij vijftien doelpunten (acht goals en zeven assists) namens De Graafschap. Hij is de eerste speler namens de club uit Doetinchem met deze prestatie sinds Michael de Leeuw in het seizoen 2011/12. De Leeuw speelt sinds januari voor FC Emmen, waar hij tot op heden goed was voor twee goals in dertien duels.

Volledig scherm Opstelling FC Emmen. © AD Volledig scherm Opstelling De Graafschap. © AD

AZ - Heracles Almelo (vanavond 19.45 uur)

Na de nederlaag bij Feyenoord (2-1) van afgelopen zaterdag kan AZ de derde plek in de eredivisie wel vergeten. Nu gaat het om het veiligstellen van de vierde plaats, maar nummer vijf Heracles Almelo staat nog maar vier punten achter de ploeg van John van den Brom.



AZ-spits Myron Boadu (18) maakte zaterdag in De Kuip zijn rentree, nadat hij afgelopen september in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord een gebroken enkel opliep. Boadu maakte in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo op 2 september 2018 zijn laatste doelpunt. De talentvolle aanvaller was dit seizoen in 370 speelminuten voor AZ goed voor drie treffers en twee assists.

Volledig scherm Opstelling Heracles Almelo. © AD Volledig scherm Opstelling AZ. © AD

sc Heerenveen - VVV-Venlo (vanavond 19.45 uur)

Heerenveen en VVV staan met nog drie duels te gaan allebei op 37 punten: tien punten onder de plaatsen voor de play-offs en tien punten boven de plaatsen voor de nacompetitie. Er is dus niets meer mogelijk voor de clubs uit Friesland en Limburg, dus er valt een open wedstrijd te verwachten in het Abe Lenstra Stadion. De afgelopen twee seizoenen eindigde dit duel in een 2-2 gelijkspel.



Ralf Seuntjens is bij VVV (tijdelijk) uit de selectie gezet, dus hij is vanavond niet van de partij. Sinds zijn komst in de zomer van 2015 speelde geen speler zoveel competitieduels voor VVV als Seuntjens (135 wedstrijden), die tevens ook de meeste doelpunten maakte (49) en assists gaf (32) in deze periode voor de Venlonaren.

Volledig scherm Opstelling VVV-Venlo. © AD Volledig scherm Opstelling sc Heerenveen. © AD

Ajax - Vitesse (vanavond 20.45 uur

Ajax moet vanavond tegen Vitesse weer aan de bak, want ieder puntverlies is dodelijk met PSV op hetzelfde aantal punten met nog drie duels te gaan. Vitesse is de enige ploeg die sinds het seizoen 2012/13 Ajax drie keer in Amsterdam wist te verslaan. Vorig seizoen wonnen de Arnhemmers deze ontmoeting met 1-2 na goals van Guram Kashia, Milot Rashica en Nick Viergever. Op 18 december 2014 werd het zelfs 0-4 voor Vitesse in de achtste finales van de KNVB-beker.

Daley Blind speelt vanavond alweer zijn 60ste wedstrijd van dit seizoen: 52 voor Ajax en 8 voor Oranje. Matthijs de Ligt speelt zijn 58ste duel van het seizoen. De talentvolle captain (19 jaar en 254 dagen) speelt zijn 75ste wedstrijd in de eredivisie en wordt daarmee de een-na-jongste speler worden met deze mijlpaal, na Gerald Vanenburg (19 jaar, 63 dagen).