Vitesse-directeur na wangedrag supporters in gestaakt duel: ‘Ik schaam me diep’

,,Ik schaam me diep voor wat hier is gebeurd”, sprak een zichtbaar aangeslagen Van Wijk vrijdagavond na het gestaakte duel. ,,Hier gebeuren dingen die niet thuishoren in een stadion.”



Scheidsrechter Rob Dieperink dirigeerde Sparta en Vitesse in de blessuretijd naar de kleedkamers van Gelredome, nadat doelman Maduka Okoye was geraakt door een drinkbeker. Eerder al had een supporter het veld betreden en de keeper van Sparta willen aanvallen.



,,En dan spreek je die jongen aan en spreekt hij Duits”, stelde Van Wijk. ,,Wat doet die jongen bij ons? Waar komt die vandaan? Hij keek heel raar uit zijn ogen. Dat is helemaal geen supporter. Ik wil die jongen hier nooit meer zien.”