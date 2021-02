Vitesse de dupe van onterechte VAR-ingreep? Nee, het is juist een voorbeeld van hoe het wél moet

Formeel mag de VAR niet ingrijpen als een bal rolt bij een vrije trap of bijvoorbeeld niet op de juiste plek ligt bij een corner. Dit was een fout van de VAR, dus? Van Egmond: ,,Nee. Scheidsrechter Dennis Higler heeft zélf aan de VAR gevraagd of de bal nog rolde. Hij twijfelde en wilde het zekere voor het onzekere nemen. Daarna is Dennis naar het scherm gegaan en heeft hij de goal terecht afgekeurd. In deze volgorde is het dus volgens de protocollen gegaan.’’

Maar dat is toch heel krom? Als Higler geen hulp had gevraagd, had de VAR niet mogen ingrijpen. Terwijl de situatie hetzelfde is. Een onterechte goal had in dat geval geteld.

,,Het is niet de bedoeling dat de VAR ingrijpt als de bal bij een vrije trap een meter te ver ligt. Of als de keeper de bal niet goed legt bij een uittrap. Of een speler bij een corner. Of zoals nu, als de bal niet stil ligt bij een vrije trap. Dat is aan de scheidsrechter en daar blijft de VAR vanaf. Dat is en blijft een goede regel omdat het heel vaak om details gaat. Nu was het wel een belangrijk moment en daarom is het ook goed dat Higler de VAR vroeg om de situatie te checken.’’