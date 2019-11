Vitesse-coach Sloetski stapt op: ‘In het voetbal ben je snel van hero tot zero’

Sloetski deelde zijn beslissing meteen na het duel aan de spelersgroep mee. Hij zat na afloop ook bij de persconferentie naast Johnny Jansen. In de perszaal kreeg de Rus applaus na zijn dankwoord. ,,Ik heb in mijn lange loopbaan niet eerder zo vaak achter elkaar verloren. In deze situatie gaat het niet meer om de trainer, maar om de club en de fans. Daarom kan ik niet anders dan deze stap zetten. Ik heb hard gewerkt, er alles aan gedaan, maar ook dit hoort erbij. In het voetbal kun je nu eenmaal van ‘hero to zero’ gaan. Dat is niet iets om dramatisch over te doen.”